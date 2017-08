Šarović za N1: Napredak u pregovorima s Hrvatskom

Mjere koje je poduzela Hrvatska potpuno su neprihvatljive za BiH i mi tražimo da se ukinu, potvrdio je i danas Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, u razgovoru za N1.

VEZANE VIJESTI Sedam zaključaka sastanka u Sarajevu

On je kazao da je danas u nekoliko navrata komunicirao s hrvatskim ministrom poljoprivede Tomislavom Tolušićem i da je ostvaren određen napredak u pregovorima. No, konačan dogovor još uvijek nije postignut.

''Mogu za vas reći da, pošto smo se tokom jutra nadmudrivali hoćemo li se naći u Zagrebu, Dubrovniku i Podgorici, preuzeo sam odgovornost da sa Tolišićem tokom dana komuniciram i da napravimo zajednički dogovor oko njihovih novih taksi i za samo mjesto gdje ćemo se naći. Čuli smo se najmanje 4-5 puta i vjerovatno ćemo još tokom dana. Mogu reći, ali to je samo moj utisak, da smo napradovali i da je hrvatska strana pristala da se pravilnik koriguje i da je to u obostranom interesu'', rekao je Šarović za N1.

Dodao je da će do kraja dana razgovori biti nastavljeni i da je neriješeno ostalo ključno pitanje - do kojeg nivoa će takse biti smanjene.

''Preostao je dogovor oko visine takse po jednom kamionu. Nadam se nekom kompromisu. To je ostalo neriješeno - do kojeg nivoa će se takse smanjiti. Moj utisak je da u sjeni ovih prepucavanja, pregovaramo u toku dana i možda to urodi plodom'', kazao je on u razgovoru za N1.

Podsjećamo, na poziv ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića, jučer su u Sarajevo doputovali Rasim Ljajić, ministar vanjske i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Srbije, ministarka ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić i ministar poljoprivrede u Vladi Makedonije Ljupčo Nikolovski.

Sastanak nadležnih ministara iz regiona održan je povodom stupanja na snagu Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima u Republici Hrvatskoj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook i UŽIVO na ovom linku.

Izvor: N1